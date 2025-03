Casares cobra Conmebol contra racismo e ainda espera retorno sobre proposta

Julio Casares, presidente do São Paulo, fez críticas à atuação da Conmebol no combate ao racismo no futebol sul-americano e disse que ainda aguarda uma resposta da entidade sobre as propostas apresentadas pelo Tricolor.

O que aconteceu

Casares afirmou que "está faltando muito" para a Conmebol nas ações contra o racismo no futebol. O dirigente são-paulino esteve ontem na sede da CBF para a eleição presidencial e falou, entre outros assuntos, sobre o tema que está sendo discutido no continente diante dos episódios recorrentes.

Ele reforçou a necessidade de punição esportiva em casos de injúrias raciais e relatou que a entidade não respondeu às propostas sugeridas pelo São Paulo. Na última sexta-feira, no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o São Paulo enviou à Conmebol e à Fifa um documento com seis propostas de sanções mais enfáticas contra o racismo.