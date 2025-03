Calleri volta a campo após lidar com sobrecarga e tranquiliza no São Paulo

Calleri comemora gol marcado pelo São Paulo contra a Ponte Preta no Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O camisa 9 é o 4º jogador de linha com maior minutagem na temporada de 2025. Calleri disputou 13 dos 14 jogos do Tricolor no ano, sendo dez deles como titular, e esteve em campo por cerca de 848 minutos (excluindo acréscimos), de acordo com a plataforma especializada OGol. Ele só fica atrás de Arboleda (1080), Oscar (914) e Lucas (907).

O caso do centroavante não necessita de atenção especial, diferentemente de Lucas, que é dúvida. Calleri só será reavaliado caso volte a apresentar algum desconforto físico durante os treinamentos. Já o camisa 7 ainda não foi a campo e segue se recuperando do trauma no joelho direito sofrido na semi contra o Palmeiras.

O Tricolor está em sua última semana completamente livre antes da estreia no Brasileirão. O técnico Zubeldía ainda comanda mais quatro atividades diárias até encerrar a preparação para o jogo contra o Sport, no próximo sábado, dia 29, na casa são-paulina.