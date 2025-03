Calculadora na mão: veja as contas do Brasil para garantir vaga na Copa

A seleção brasileira ficou mais perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 após vencer a Colômbia, mas ainda não pode bater o martelo no confronto com a Argentina de hoje, em Buenos Aires.

Calculadora na mão

O Brasil não pode garantir vaga nem se vencer a Argentina no Monumental, mas tenta ficar perto da classificação na próxima data Fifa. Os hermanos precisam de empate para carimbar o passaporte com quatro rodadas de antecedência.

A seleção de Dorival está na terceira colocação na tabela, com 21 pontos. O próximo Mundial terá seis representantes da América do Sul e pode levar um sétimo país via repescagem.