Brasil x Argentina 'mais violento de todos' teve 69 faltas e precedeu tetra

O jogo marcou a estreia de Ronaldo Fenômeno com a camisa do Brasil. Aos 17 anos de idade e buscando espaço no grupo que iria à Copa do Mundo, o atacante —que na época ainda defendia o Cruzeiro— entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Bebeto. Rivaldo era outro que apenas começava na seleção, fazendo apenas a sua segunda partida com a camisa verde e amarela.

Rivaldo foi o alvo dos argentinos no lance que resultou no primeiro cartão do jogo, logo no primeiro minuto da etapa final. Diego Simeone, atual técnico do Atlético de Madri, chegou forte no meia brasileiro e, na sequência, ainda pisou em sua mão direita.

O segundo tempo seguiu bastante violento. Cáceres deu uma cotovelada em Muller aos 14min, e Leo Rodríguez chegou a empurrar o árbitro após reclamar de uma falta. Wilson Souza apenas mostrou o amarelo aos argentinos e deu sequência à partida.

Outra atração da partida foi Diego Armando Maradona. O camisa 10 estava no grupo, mas não saiu do banco de reservas. Ele sentiu uma lesão na véspera do jogo e não foi utilizado pelo técnico Alfio Basile.

O Brasil leva a melhor no histórico contra a Argentina. Segundo contas da CBF, são 43 vitórias, 40 derrotas e 26 empates. Já de acordo com a federação argentina, os hermanos têm uma pequena vantagem, com 40 triunfos, 39 derrotas e 26 empates.