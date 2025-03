Empate entre Bolívia e Uruguai garante Argentina na Copa do Mundo

Bolívia e Uruguai empataram por 0 a 0 nesta terça-feira, em confronto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Municipal Stadium El Alto. O resultado garantiu a Argentina no Mundial.

Com o empate, a seleção uruguaia se manteve na quarta colocação atrás do Brasil, com 21 pontos. Os bolivianos, de Óscar Villegas, aparecem na sétima posição, com 14.

O resultado classificou a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026. Como restam apenas quatro partidas para o fim das Eliminatórias, os bolivianos, que ocupam a vaga de repescagem e última de classificação ao Mundial, já não conseguem mais alcançar os vizinhos sul-americanos, líderes da tabela com 28 pontos.