Além da cotovelada: veja o histórico de Raphinha contra a seleção argentina

Raphinha defende a seleção brasileira desde 2021 e jogou contra a Argentina apenas duas vezes, em 2021 e 2023. O atacante do Barcelona se tornou o principal personagem do duelo de hoje, no Monumental de Núñez, após apimentar o clássico dizendo que daria 'porrada' nos rivais.

O que aconteceu

Raphinha estreou contra os hermanos em sua quinta partida pela seleção brasileira, no dia 16 de novembro de 2021, quando ainda atuava pelo Leeds United, da Inglaterra. Ele foi titular de Tite no empate sem gols da 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, em San Juan.

O atacante brasileiro foi agredido por Otamendi aos 33min do primeiro tempo. Ele recebeu uma violenta cotovelada na boca do argentino e sangrou na hora. O lance foi revisto pela arbitragem de vídeo, mas nada foi marcado. Raphinha jogou até o intervalo com um algodão na boca para estancar o sangramento e, mais tarde, precisou levar cinco pontos para consertar o estrago.