'Você está querendo tirar o Dorival', diz Ednaldo a repórter após reeleição

Após ser reeleito por unanimidade na CBF, o presidente Ednaldo Rodrigues foi questionado sobre a situação de Dorival Júnior no cargo da seleção brasileira. O dirigente garantiu que a entidade tem dado todo o respaldo ao treinador, mas avaliou que "não tem o controle" do resultado em campo.

O que aconteceu

Na véspera do duelo com a Argentina pelas Eliminatórias, Ednaldo garantiu que o trabalho não é analisado por uma partida. E que o elenco está unido com a comissão técnica e empenhado em dar resultados.