Seleção chega à Argentina em dia de protestos e feriado contra ditadura

A "gamificação" do protesto tinha um gancho político, como um stand no qual o exercício era acertar uma bola de papel em placas com o rosto da ex-primeira ministra do Reino Unido, Margareth Thatcher. Foi na administração dela que ingleses e argentinos se envolveram na Guerra das Malvinas.

Esse conflito teve uma "revanche" na final da Copa de 1986, quando Maradona fez gol de mão na final e deu o segundo título para os argentinos.

Hoje, eles têm três Copas. E podem confirmar a classificação para mais uma, caso vençam o Brasil, nesta terça-feira, às 21h.