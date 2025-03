Técnico argentino comenta fala polêmica de Raphinha e cita Neymar e Messi

O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, comentou a declaração de Raphinha sobre a partida da próxima terça-feira. O comandante da Albiceleste não alimentou o clima quente e citou a amizade entre Messi e Neymar.

Não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que me comentaram. É um Argentina x Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Recordo a imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todo. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos.