Santos recebe sondagens, mas não facilita saída de Diego Pituca

Diego Pituca recebeu sondagens, mas o Santos não vai facilitar a saída do meio-campista.

O que aconteceu

Pituca foi procurado por uma equipe do Japão nos últimos dias. O volante fez sucesso pelo Kashima Antlers entre 2021 e 2023.

Não houve, porém, proposta oficial ao Santos até esse momento. A janela no Japão termina na próxima quarta-feira. As sondagens no futebol brasileiro não passaram de conversa.