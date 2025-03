Klein: relato de assédio de atletas do América-MG choca, mas não surpreende

O que choca é um profissional do futebol, durante sua atuação se sentir confortável para supostamente fazer esse comentário sobre jogadoras que também estão exercendo sua profissão. Ele não fez isso em um boteco.

Alicia Klein

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

Milly: É feito de propósito para lembrar que mulheres não deveriam estar ali

Mesmo que supostamente a gente coloque dentro do guarda-chuva do suposto elogio, não é elogio, é assédio. [...] Isso é feito de propósito para lembrar que somos mulheres e não deveríamos estar ali. Não tem essa de 'foi só um elogio'.

Milly Lacombe

