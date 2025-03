Daronco recebe pedra preciosa para apitar na várzea no Uruguai, diz jornal

Anderson Daronco apitou uma partida de várzea no Uruguai e recebeu uma pedra preciosa como pagamento, além de uma quantia em dinheiro.

O que aconteceu

Daronco foi o árbitro da final da Liga Independiente, disputada neste domingo (23). Trata-se de um torneio de futebol amador de Artigas, cidade que fica a 600 km de Montevidéu.

O árbitro brasileiro ganhou vários brindes, entre eles uma ametista. Além da pedra preciosa, ele recebeu também uma ajuda de custo de 40 mil pesos (cerca de R$ 5 mil) e teve as passagens e a estadia de um hotel pagas. As informações são do jornal uruguaio "El Observador".