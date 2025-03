Jogador do Bragantino deixa UTI e respira de forma espontânea, diz hospital

Pedro Severino evolui semanas após protocolo de morte encefálica ser iniciado e interrompido. O Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, em Americana, onde ele ficou após o acidente, iniciou o protocolo de morte encefálica em 4 de março, mas Pedro tossiu após a retirada da sedação, o que interrompeu o procedimento. Desde então, ele foi transferido para Ribeirão Preto e vem melhorando, ainda que esteja em estado grave até o boletim de hoje.

Veja o boletim completo

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.

O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso de seguir prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares."

O acidente

Pedro Severino, atacante do sub-20 do Bragantino, teve um grave traumatismo craniano após acidente na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.