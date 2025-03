Inglaterra vence com golaço, Kane decisivo e segue 100% nas Eliminatórias

A Inglaterra venceu a Letônia nesta segunda-feira por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Reece James, com golaço de falta, Harry Kane e Eze. Com a vitória, a Inglaterra de Thomas Tuchel se manteve na primeira posição do grupo K e atingiu seis pontos no torneio, com duas vitórias em dois jogos. A Letônia ficou na segunda colocação, com três pontos.

Kane marcou seu terceiro gol nos últimos três jogos pela Inglaterra. O atacante anotou contra a Albânia, de Sylvinho, no duelo da primeira rodada das Eliminatórias neste ano, além do gol sobre a Irlanda, em novembro do ano passado, pela Liga das Nações.