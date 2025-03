São Paulo resiste, pune Flamengo e vence estreia no Brasileirão Feminino

O São Paulo segurou a pressão do Flamengo no primeiro tempo, aproveitou o começo da etapa final e venceu o rival por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino.

Isa foi a autora do único gol do jogo. Ele saiu em contra-ataque no começo do segundo tempo.

O Flamengo parou na trave no primeiro tempo. O São Paulo começou melhor, mas o Fla tomou o controle da partida aos poucos. O time carioca empilhou chances e, na reta final da etapa, Jucinara ficou com sobra na área e soltou o pé. A bola bateu no travessão e não entrou. As Soberanas se seguraram como puderam.