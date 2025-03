Endrick fica no banco de novo na seleção, e Dorival explica o motivo

Endrick ficará no banco da seleção brasileira mais uma vez. Convocado só depois do corte de Neymar, ele não entrou em campo contra a Colômbia — apesar de sete alterações feitas pela seleção — e também começa entre os reservas contra a Argentina. O técnico Dorival Júnior explicou como vê o atacante do Real Madrid atualmente e por que não tem usado tanto ele.

Dorival, primeiro, abordou questões individuais do ex-atacante do Palmeiras:

"Primeiro: nos minutos de convocações, o que falamos é que um fatos é que um atleta ou outro não tem minutagem tão alta dentro das equipes. Segundo ponto: Endrick tem sido acompanhado e muito. Tive uma viagem de duas horas e meia com o Ancelotti na última viagem, falamos de muitos assuntos, mas principalmente do momento do Endrick. Tem evolução muito grande do que víamos há um ano, o trabalho no Palmeiras foi muito bem feito. É uma nova etapa, muito mais maduro, é natural. Se ele ficasse no país já teria evolução diferente. Chama a atenção em todos os treinos, é questão de tempo".