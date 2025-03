Dorival confirma Wesley, Matheus Cunha e mais 4 mudanças contra Argentina

"O Matheus tem liberdade de movimentação com o Vini, ora segundo atacante, ora meia-atacante. Depende de como a Argentina vai se posicionar, estamos preparados. Que o jogo flua com mais naturalidade amanhã", explicou Dorival.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

E Wesley? "Wesley vem em processo de evolução. Preciso frisar que o Vanderson fez boa partida, marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial (Luís Díaz). Tem saída pelo lado direito e esquerdo, e o Vanderson teve grandes duelos com ele. Fez uma partida importante. Com Wesley ganhamos mais, o Vanderson esgotou após grandes passagens e duelos. Que o Wesley mantenha o mesmo nível do Flamengo e que contribua para que possamos ter uma saída consistente e segura do seu lado, com liberdade de movimentos. Argentina não tem jogador fixo nesse corredor, então podemos ter com o Wesley uma ótima opção".

As outras quatro alterações são Bento, Murillo, André e Joelinton, substituindo os cortados Alisson (concussão), Gabriel Magalhães (suspenso), Bruno Guimarães (suspenso) e Gerson (dores na coxa esquerda).

O que mais Dorival disse

Ambiente antes do clássico

"É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir luta em campo, mas acima de tudo o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para jogar contra a seleção campeã do mundo e Copa América, quem mais venceu nos últimos anos, mas vamos jogar nosso futebol. Respeitando e sendo respeitado. A partida é resolvida dentro de campo, com 22 grandes atletas do futebol mundial. É um duelo resolvido dentro das quatro linhas".