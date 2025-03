Dono da SAF do Cruzeiro diz que Gabigol prometeu 20 gols no Brasileiro

Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço esteve na eleição da CBF na manhã de hoje e revelou que Gabigol lhe prometeu 20 gols no Campeonato Brasileiro.

Eu tenho plena confiança nele, esperança que ele vai dar o retorno. O Gabriel é um cara bacana, está engajado e eu estou esperando que ele me dê muito gol. Ele me prometeu fazer 20 gols no Brasileiro, viu?

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro

Confiança em Jardim

Pedrinho, como é chamado, também demonstrou confiança no técnico Leonardo Jardim. O executivo garante que o treinador português tem feito um bom trabalho neste período de treinos antes da estreia no Campeonato Brasileiro.