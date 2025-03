Ceni manda indireta após nova taça: 'Nunca tive problema com quem trabalha'

Como ser humano, que é mais importante do que como atleta, esse grupo é muito legal de trabalhar. São pessoas do bem, que gostam de trabalhar. Alguns falam: 'Ah, você tem problema de vestiário'. Nunca tive problema de vestiário com quem gosta de trabalhar, e esse grupo gosta.

Rogério Ceni, técnico do Bahia

"Nunca tive problema com quem gosta de trabalhar" ???



Rogério Ceni. Continência. pic.twitter.com/c5xEsk1Nys ? Tricomics (@tricomics) March 23, 2025

O treinador de 52 anos foi campeão pelo terceiro clube diferente. Ele já havia acumulado títulos com o Fortaleza e o Flamengo, mas estava sem conquistar um campeonato desde 2021, após sua passagem pelo Rubro-negro. Ele está está no comando do Bahia desde setembro 2023.