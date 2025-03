Presidente do São Paulo faz aceno a Ronaldo e CBF: 'Juntar esforços'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, destacou a importância da criação de uma liga unificada de clubes e adotou discurso de união após a reeleição de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF. O dirigente tricolor sugeriu um esforço conjunto entre a entidade e ídolos como Ronaldo Fenômeno em prol da "reconstrução" do futebol brasileiro.

Uma liga vai cuidar mercadologicamente do produto futebol. Acho que todos os agentes, ex-jogadores, dirigentes e empresários ligados ao futebol, devem estar dentro dessa liga contribuindo desde a formação dela para que depois coloque seu nome à disposição.