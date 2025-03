Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF por unanimidade

Houve 100% de presença e de votos a favor do dirigente. O Conselho Fiscal também foi aprovado pelas instituições.

O dirigente contava com o apoio de 27 federações estaduais e 26 clubes, o que inviabilizava o registro de qualquer outro concorrente.

O próximo ciclo de Ednaldo no poder começa em 2026 e acaba em 2030. A chapa registrada teve o nome de "Por um futuro mais inclusivo e sem discriminação de qualquer natureza" e contou, entre os vice-presidentes, com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF. O dirigente, que chegou a flertar com Ronaldo, voltou a se aliar quando percebeu que não poderia ganhar a eleição.

Além dele há outros sete vices: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

A CBF também comunicou que houve apoio de 13 clubes da Série A no registro da chapa. Na lista, estão Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, Juventude, Atlético-MG, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia, Sport, Vitória e Ceará.

Desta forma, até o antes desafeto John Textor, dono do Botafogo, endossou sua reeleição. Houve ainda 13 times da Série B que registraram apoio. Assim, do total do colégio eleitoral, Ednaldo só não teve apoio de seis votantes.