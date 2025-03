Brasil se vê esfacelado em setor que é ponto forte da Argentina

O capitão Marquinhos admitiu a preocupação com essa inferioridade numérica no meio-campo. O Brasil precisará de alguma estratégia para não deixar a bola nos pés dos argentinos.

Essa é uma das forças que eles têm. É tudo uma questão de estratégia a ser trabalhada. O professor analisou bem esse time da Argentina, vai colocar estratégias em prática nos treinamentos e vamos executar da melhor forma no jogo. Não sei ainda, não posso falar o que já sei, eles não vão falar também. Não sabemos ainda. Teremos nossa estratégia, eles terão as deles. Será como uma luta de boxe. Nossas forças contra as deles, uma luta, uma guerra. Vamos tomar nossas medidas para sairmos vencedores. É um ponto forte deles, temos que tomar cuidado. Fisicamente fortes, perde e pressiona muito forte. Temos que evitar erros que cometemos contra a Colômbia, de perdas de bola. Pequenos detalhes fazem diferente em um jogo assim Marquinhos

Dorival resolveu não mudar o esquema. A tendência é que o Brasil se mantenha com dois volantes e quatro atacantes. Raphinha e Rodrygo se alternariam na armação, com Savinho aberto. João Pedro iria para o banco.

A seleção venceu a Colômbia, mas segue pressionada. Derrotar a Argentina seria crucial pela permanência de Dorival Júnior no comando.