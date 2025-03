Como chegada de Renato Paiva ao Botafogo impacta função de Igor Jesus

De lá para cá, o centroavante fez sete partidas, incluindo a Supercopa do Brasil e as finais da Recopa Sul-Americana. Igor Jesus marcou oito gols e deu cinco assistências em 31 jogos pelo Alvinegro em 2024.

Hoje meu jogo é mais fixo dentro da área, não preciso sair tanto porque tem o Savarino e Santi [Rodríguez] que ficam entre linhas. Meu único trabalho, agora, é fazer o movimento nas costas da defesa e achar o melhor espaço para finalizar. Sacrifica menos, não precisa participar da construção porque tem jogadores no meio

O desempenho no Botafogo na última temporada fez Igor Jesus chegar à seleção brasileira. Ele, porém, não esteve na lista de Dorival Júnior para os duelos contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

É muito importante na carreira do jogador. Todo jogador quer estar entre os melhores do país. Infelizmente não pude ser convocado, mas isso já passou. Estou pensando no Botafogo, vai começar o Brasileiro. Espero dar a volta por cima para que eu possa voltar à seleção o mais rápido possível

Renato Paiva explicou o que pensa sobre a nova movimentação do setor ofensivo. O treinador, porém, em tom bem-humorado, não quis dar detalhes e celebrou o fato de Igor Jesus também não ter contado alguns segredos do que vem sendo treinado.

"Vamos ver no sistema em que nós jogamos, 4-3-3 ou 4-2-3-1, e isto é um ponto de partida. Não jogamos normalmente com dois "9", portanto isso faz com que o 9 seja mais centralizado. Agora, acho que o Igor não quis contar tudo, e ainda bem, demonstra que é um garoto inteligente (risos). Há zonas onde eles, obviamente, atuam de forma preferencial por causa das características deles. O zagueiro é zagueiro porque sabe, atua muito melhor na zona do zagueiro do que na zona do meia, e assim sucessivamente", disse Renato Paiva.