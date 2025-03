Argentina foi punida por discriminação na última vez que recebeu o Brasil

Em carta assinada pelos dirigentes semana passada, a CBF e a AFA foram signatárias de um texto que pedia "um chamado à reflexão para estabelecer um clima sem violência, sem discriminação e sem racismo e assim evitar qualquer tipo de manifestação que provoque aumento do confronto entre torcedores e divisão entre os sul-americanos".

A CBF, posteriormente, refutou um trecho do documento porque o gabinete do presidente Ednaldo Rodrigues assinou o documento sem ler. A contestação foi para a parta que dizia: "A atuação da Conmebol está em linha com as medidas mais rigorosas implementadas nas mais importantes Ligas, Confederações e Fifa."

Na seleção, os jogadores estão avisados, caso precisem acionar algum protocolo de discriminação dentro do jogo.

"Desde o ano passado, quando a Fifa adotou esse protocolo que foi levado pela CBF, pelo presidente Ednaldo, todos os atletas aqui já tiveram a palestra em relação a isso, para que se perceberem, seja de público ou até de adversário qualquer ato racista, eles já sabem como se comunicarem com o árbitro para que haja interrupção do jogo naquele momento. e a retirada da pessoa do estádio ou até mesmo a punição do adversário para depois o jogo prosseguir. Caso contrário em isso se mantendo o jogo pode ser até cancelado naquele momento. Então eles já estão devidamente informados sobre esses episódios", disse ao UOL o coordenador da seleção, Rodrigo Caetano.