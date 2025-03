Toca no reserva? Artilheiro do São Paulo no ano decide até em jogo-treino

André Silva, atacante do São Paulo, no jogo contra o Mirassol Imagem: Marcello Zambrana/Agif

O camisa 17 tem média de um gol a cada 88 minutos em campo e apenas quatro oportunidades como titular. Na temporada, ele soma 440 minutos de atuação, excluindo acréscimos, de acordo com a plataforma OGol. É como se jogasse por pouco mais de meia hora a cada partida que disputa. Em dois jogos em que esteve no onze inicial, balançou a rede três vezes.

O reserva registra números superiores aos de Calleri com quase a metade da minutagem do centroavante argentino. O camisa 90 disputou 848 minutos na mesma amostragem de 13 jogos, mas tem como trunfo o número de assistências, com quatro, sendo o líder no quesito ao lado de Oscar.

André Silva ajudou diretamente o São Paulo a somar cinco pontos no Paulistão. Dos cinco gols que fez, apenas um não foi determinante para o resultado —na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol. Dos demais, ele marcou o primeiro na virada sobre a Portuguesa por 2 a 1, o terceiro no empate por 3 a 3 com o Velo Clube e dois na vitória por 3 a 1 sobre o São Bernardo, na última rodada do Estadual.

André Silva em jogo-treino do São Paulo contra o São Bernardo no Morumbis Imagem: Rubens Chiri / São Paulo FC

O atacante de 27 anos vem sendo "decisivo" até em jogo-treino. Ele fez o único gol do Tricolor na primeira parte da atividade contra o São Bernardo, no última sábado. A escalação montada por Zubeldía foi: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano, Ferreira e André Silva. Já Calleri realizou cronograma individual e não participou nem da segunda etapa, que contou com um time alternativo e gols de Crias de Cotia.