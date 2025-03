Wesley e Savinho treinam como titulares, e seleção tem seis mudanças

Bento, Murillo, André e Joelinton são as outras novidades na escalação, após os quatro cortes de sexta-feira.

A comissão técnica não trata como escalação definida, mas a tendência é essa.

Assim o Brasil iria a campo com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton; Raphinha, Savinho, Rodrygo e Vini Jr.

Qual a lógica?

Wesley entrou muito bem, com disposição e intensidade, na reta final do jogo contra a Colômbia. O lateral do Flamengo vive ótima fase.

Savinho chegou a ser testado por Dorival antes do jogo contra a Colômbia, mas o técnico caminhou para uma formação com João Pedro como camisa 9. Agora, o treinador retomou no treino o desenho com atacantes de velocidade e muita mobilidade.