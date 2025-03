Werder veta campeão da Copa em adeus de Diego por ligação à extrema-direita

Aconteceu. Eu não me aprofundei nessa questão. Eu adoro o Özil, é meu parceiro, me ajudou muito na época do Werder Bremen, só que o evento é em parceria com o Werder. Eu estou na casa do Werder Bremen e tenho que respeitar as regras. Então, foi isso que aconteceu

Diego Ribas, ao UOL

O que é o grupo "Lobos Cinzentos"?

Özil com uma tatuagem que, supostamente, se refere ao Lobos Cinzentos Imagem: Reprodução / Instagram

Os Lobos Cinzentos surgiram nos anos 60 como grupo paramilitar e símbolo do pan-turquismo. Inspirados no lobo mítico Asena, figura da cultura turca, defendem a unificação étnica dos povos turcomanos, do Cáucaso à Ásia Central, e são marcados por discurso anti-esquerdista e oposição ferrenha ao separatismo curdo. Na década de 70, protagonizaram conflitos violentos contra grupos de esquerda, contribuindo para a instabilidade que levou ao golpe militar de 1980.

Atualmente, mantêm influência política e social. Embora menos atuantes como milícia, organizam marchas nacionalistas e têm presença em setores como educação e torcidas organizadas.

Classificados como terroristas por países como a França, os Lobos Cinzentos são alvo de críticas por ataques a minorias e por retórica xenófoba.