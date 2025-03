Bahia sofre, mas segura Vitória em jogo quente e conquista 1ª taça com Ceni

O Tricolor de Aço "sentou" na vantagem construída no jogo de ida e quase se complicou. O Bahia se fechou e praticamente abdicou de atacar no segundo tempo enquanto era encurralado pelo rival, mas conseguiu sobreviver.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, no jogo contra o Vitória, pela final do Baiano Imagem: Walmir Cirne/Agif

O técnico Rogério Ceni conquistou seu 1º título com o Bahia. O treinador está no cargo desde setembro 2023 e conseguiu manter o time na Série A naquela temporada, mas ainda não havia sido campeão. Ele não era campeão de um torneio desde o fim de sua passagem pelo Flamengo, em 2021.

O clube, por sua vez, levanta o 51º título estadual e se vinga do vice para o Vitória no ano passado. Com isso, a equipe volta a ter a 21 troféus do Baiano a mais que o arquirrival.

O jogo foi quente e terminou em confusão e expulsões. Nos acréscimos finais, Cauly levou um cartão vermelho por atingir adversário no rosto após intervenção do VAR. Pouco depois, uma confusão teve início em campo e resultou em mais expulsões. Jogadores dos dois times se estranharam no gramado e teve até trocação de socos.

Thiago Carpini, treinador do Vitória, chegou até a peitar um jogador do Bahia após o empate. Um novo tumulto começou na comemoração de gol. O técnico entrou em campo, discutiu com Ramos após o gol de Kayky e foi para cima do atleta para tirar satisfação. Um bandeirinha e alguns jogadores os afastaram e impediram que a situação escalasse.