Torcida do Santos vai enjoar rapidinho desse Neymar, dispara Casagrande

O Neymar fez um Campeonato Paulista razoável. Como razoável se ele fez o gol olímpico? Fez o gol olímpico contra a Inter de Limeira, que não tem fase nenhuma no Campeonato Brasileiro, e caiu para a segunda divisão. E todo gol olímpico é falha do goleiro. Não existe gol olímpico que não tenha falha do goleiro ou do zagueiro que está embaixo da trave, não existe.

Fez gol no Água Santa, que também não tem divisão. Jogou um clássico contra o Corinthians no campeonato, o time perdeu, ele saiu e o Santos melhorou. Na semifinal, que era o momento do grande cara, do ídolo, do cara do time entrar em campo e jogar, ele ficou no banco com caras e bocas, como se fosse um modelo fotográfico.

Ele foi um modelo na semifinal. Porque quando a câmera pegava, eram caras e bocas, fingia que corria, voltava, aquela coisa, não é esse Neymar que vai fazer novos torcedores, é o Neymar do campo.

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)