Temos grande chance de levar um baile da Argentina, opinam comentaristas

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta próxima terça-feira (25) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e a equipe de comentaristas do UOL foi unânime em afirmar que a equipe de Dorival Júnior tem uma grande chance de levar um baile dos atuais campeões mundiais, em análise no Fim de Papo deste domingo (23).

Eu temo que sim, vamos perder. Eu temo muito, porque eu vi a Argentina jogar contra o Uruguai. O Uruguai no primeiro tempo até tentou uma pressãozinha, mas depois no segundo tempo, a Argentina botou o Uruguai no bolso. Ganhou de 1 a 0 só, mas poderia ter ganhado de muito mais.