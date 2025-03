Intruso, bicampeão, Burro e casa de Zetti: quem sonha com vaga no Paulistão

Quatro times vivos e apenas duas vagas na elite... As semifinais da Série A2 do Paulistão começam neste domingo e definirão os últimos dois clubes que disputarão a primeira divisão estadual em 2026.

Jogos e formato de disputa

Primavera x Taubaté e Capivariano x Ituano serão os jogos. As equipes à esquerda em cada confronto decidirão em casa.

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Os duelos de ida serão disputados neste domingo. As partidas de volta ocorrerão no sábado (29).