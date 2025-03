Sálvio quase desistiu de apitar ao ver um corpo no campo: 'Era do árbitro'

Para ele, é preciso equilíbrio para atuar em alto nível: "A saúde mental do árbitro é fundamental para tomar decisão. Se o árbitro estiver com qualquer problema mental, desconectado, desconcentrado, aí é o início do erro".

Segundo ele, o Programa de Saúde Mental para atletas também deve abranger os árbitros. "Ele tem que estar preparado e saber se proteger do que acontece nas redes sociais", disse, durante participação do lançamento do Programa Saúde Mental do Atleta, promovido pelo Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, pelo presidente Rinaldo Martorelli e o neurologista Dr. Renato Anghinah.

O impacto do VAR e pressão psicológica

Favorável ao uso do árbitro de vídeo, Sálvio defendeu a tecnologia no futebol. "O futebol de altíssimo rendimento não pode depender só do ser humano para tomar decisões. O que se pode discutir é o protocolo e os momentos de intervenção, mas sem imagem é inaceitável hoje".

Sobre quais árbitros se destacam pelo controle emocional, Sálvio citou dois nomes. "Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e Matheus Candançan, de São Paulo. São jovens, mas demonstram justiça e equilíbrio".