CR7 se redime após errar pênalti, e Portugal avança com herói coadjuvante

Portugal precisava vencer após ter perdido o primeiro confronto e viu a Dinamarca arrancar dois empates antes de o terceiro gol sair. Andersen, contra, inaugurou o placar para os portugueses aos 38 minutos do segundo tempo. Kristensen e Eriksen fizeram os gols dos visitantes, aos 11 e aos 31 da segunda etapa, respectivamente.

Classificação e jogos Liga das Nações

O adversário na próxima fase será a Alemanha, que venceu a Itália nas quartas. No outro lado da semi, Espanha e França e França se enfrentam. A seleção portuguesa foi a primeira campeã da Liga das Nações, na temporada de 2018/19.

Gols

1x0 Portugal: Aos 38' do 1º tempo, Andersen pulou após cobrança de escanteio para disputar no alto com CR7. No entanto, o defensor acabou mandando contra a própria meta.

1x1: Aos 11' da 2ª etapa, Kristensen cabeceou no segundo pau e deixou tudo igual.

2x1 Portugal: Aos 27', Bruno Fernandes arriscou de fora da área e Schmeichel espalmou, mas Cristiano foi mais rápido para aproveitar o rebote e estufar a rede.