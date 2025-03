Parceira do São Paulo anda 'perto do fogo' e expande atuação no futebol

Sou muito perguntada por resultados, até o momento tenho grandes resultados para contar internamente do quanto isso está fazendo bem para a marca, ter proximidade com o brasileiro através do futebol, o quanto a criatividade foi bem aceita. Para nós, está sendo muito legal e esse é o caminho.

Ana Assis, gerente de Bis da Mondelez

Bis entende que está "andando perto do fogo", mas ainda não teme se queimar e está expandindo para outras frentes no futebol. No ano passado, a marca fechou parceria com a FPF e lançou o "Bisbilhotando" durante as revisões no VAR. Para esta temporada, começou a estampar o uniforme do futebol feminino do Tricolor e também foi para outras regiões, com patrocínios ao feminino do Cruzeiro, em Minas Gerais, e à Copa do Nordeste.

Novo letreiro na fachada do Morumbis, estádio do São Paulo Imagem: André Martins/UOL

O trocadilho foi tão bem aceito que pensamos em trazer a leveza para dentro do jogo, que é um momento tenso. A gente pega o VAR e faz o 'Bisbilhotando'. Confesso que fizemos com medo, mas sem medo não se faz publicidade, e a recepção foi muito legal. Agora também temos o 'Árbistro'. Estamos andando cada vez mais perto do fogo, uma hora vai queimar, mas estamos aqui para isso. Jogos aqui [no Morumbis] também temos o 'Abisurdamente parecidos' e a 'Subistituição' no telão. Já ouvi muita gente falar que o filho espera por esse momento. Deixa tudo mais leve, ambiente mais familiar.

Ana Assis, gerente de Bis da Mondelez

O São Paulo vê a estratégia de comunicação como uma quebra de paradigma. O clube trabalha junto da parceira nas ações e abraça as brincadeiras, dentro dos limites que traça diante dos torcedores. Até então, a fórmula vem dando resultado e "sorte", já que o primeiro jogo do feminino com o novo patrocínio foi justamente o do título da Supercopa diante do rival Corinthians.