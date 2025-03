Oscar no rival? Meia relata convite de Vitor Pereira em 2022

Não foi a primeira vez que Vítor Pereira tentou trazer o meia tricolor para o Corinthians. Ao saber do acerto do português com o Timão, Oscar enviou, naquela época, uma mensagem desejando boa sorte e recebeu um convite, deixando a possibilidade no ar.

O Vitor Pereira, eu tive outra experiência na China. Um ajudava o outro. Falo com o Vitor Pereira. Na época ele estava no Corinthians, me mandou mensagem: 'Vem ficar um pouco aqui'. Porque eu fiquei um tempo sem jogar Oscar

Relação de longa data

Oscar e Vítor Pereira trabalharam juntos por três temporadas no Shanghai SIPG, onde o meia desenvolveu uma boa relação com o português. Atualmente, o treinador comanda o Wolverhampton, da Inglaterra.