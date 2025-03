'Nunca perdi para a Argentina, que continue assim', diz atacante da seleção

Matheus Cunha centroavante a agora meia

"A minha pequena carreira começa numa função que exerço no meu clube hoje. Por questões de números, aquilo demonstrou para o externo o que não era o mais compreensível. Sou camisa 9 na Olimpíada com uma dupla de centroavante, eu sempre como o atacante que flutua. Já exercia, apesar de nomenclaturas diferentes, essa flutuação entrelinhas, criando. Volto agora em situação diferente, é mais fácil trabalhar com o que trabalho no dia a dia. É pouco tempo aqui para demonstrar, mas fico feliz por verem de uma forma que me sinto feliz de jogar. Vou fazer o meu máximo independentemente da posição, trabalho executado no clube é o que nos traz de volta aqui".

Está no auge?

"O momento no meu clube é de muita gratidão por tudo que eu trabalhei, busquei, por toda a dificuldade. Demonstro esse bom momento em campo. Fico feliz por esse reconhecimento do professor Dorival, por tudo que venho fazendo. Não quero parar por aqui, quero continuar trabalhando, melhorando, evoluindo. As oportunidades estão aí para serem aproveitados. Se for para começar o jogo, estarei preparado para fazer o que ele pede, me doar ao máximo para ajudar".

Cobrança por melhora e o toque em Vini Jr. para não levar cartão

"Sobre a atitude com o Raphinha com o Vini para sair o mais rápido possível era para ele não se prejudicar e nos prejudicar. Ele é o melhor do mundo e precisa estar com a gente. Somos novos, mas nos encontramos muito em seleções de base e nos clubes. Reconhecemos um momento diferente. Marquinhos é a principal liderança com 30 anos. Apesar de toda a carreira vitoriosa, entendemos que é a nossa liderança e pode melhorar ainda mais. Apesar da pouca idade, me vejo como alguém para dividir responsabilidade muito grande. Quero dar resultados a todo momento. Quanto mais entendermos que podemos dividir e compartilhar, a gente como grupo vai chegar em lugares mais altos".