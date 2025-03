Marquinhos sobre Argentina x Brasil: 'É o tipo de jogo que a gente gosta'

Wesley na estreia

"Wesley entrou muito bem, trouxe aquele algo a mais que precisávamos, assim como Savinho, Cunha, todos que entraram. Isso faz diferença. Fico feliz por um menino começar com tanta personalidade, energia, velocidade, trazendo tudo que pode trazer. Que tenha sabedoria, tranquilidade. Na nossa carreira vivemos de altos e baixos, muitas emoções rápidas. Que seja muito feliz, que tenha tranquilidade. Falei para ele jogar tranquilo, como se estivesse no Flamengo. Não sentiu a camisa da seleção, que continue assim porque temos a ganhar. Que ele esteja bem, assim só temos a ganhar".

Autoestima maior depois da Colômbia

"Espero que sim. Em outros momentos a bola bateria na trave e sairia [do Vini]. Com trabalho, com honestidade, fazendo as coisas bem feitas, tendo mais chances, mais posse, jogando mais no campo que o adversário… Colômbia teve chances, mas o Brasil teve mais. 14 finalizações, com sete ou oito no gol. Vemos evolução em relação à Copa América, com muito menos chances. Futebol é isso, falam que o Brasil está devendo, que está abaixo, mas vemos evoluções, vemos coisas boas e os números mostram: posse, finalizações e o expected goals que muitos falam. Números mostram que o chute do Vini bateu e entrou não à toa, não foi mera coincidência. Foi isso que aconteceu. Esse gol, essa virada de chave, mostram evolução, confiança, as certezas boas e ruins que temos. Saber o que pode melhorar também é importante. Esse momento mostra isso. Temos nos conhecido mais, Dorival sabe melhor quem tem nas mãos, entende as peças. As mudanças dele trouxeram algo a mais. É tudo uma fórmula, um acúmulo de coisas que vêm melhorando e que deu certo no chute do Vini ali".

Raphinha

"Raphinha é um fenômeno. Do jogador vocês veem o potencial, tudo que pode fazer, e a gente já via internamente na seleção. Víamos o quanto é importante, o esforço, mentalidade, liderança. Eu vinha falando na resposta anterior das lideranças não vistas. Hoje enxergam liderança do Raphinha, mas a gente já enxergava lá atrás, ele recém-chegado tinha liderança física, defensiva para o ataque, no ataque também. Sempre chamou responsabilidade em campo, no vestiário, sempre falando, sempre nas reuniões. Coisas que não viam externamente e que a gente já via. É um grande amigo que tenho, como jogador não preciso falar, ele luta pela Bola de Ouro se continuar assim, vai ser um dos grandes candidatos. Como pessoa é excelente, dia a dia maravilhoso, muito inteligente, sempre com palavras oportunas. Ele transmite isso, foi num gesto como o Vini que mostra como é líder, um dos capitães também. O quanto é importante. Um grupo é feito disso, não pensar apenas em si mesmo. Ele pensou no grupo, estava do outro lado e correu cheio de cãibra para levar o Vini, que caiu na real e saiu por ali. Cunha foi junto também. São jogadores assim que formam um grupo, que fazem um grupo forte".