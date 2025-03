França supera Croácia nos pênaltis e pega a Espanha na Liga das Nações

Se a França tinha a bola na maior parte do tempo e tentava transformar o volume em chances mais perigosas, para a Croácia a ideia era clara: sobreviver, desacelerar e ver o tempo correr. No primeiro tempo, deu certo.

Logo no início da etapa complementar, porém, o cenário mudou bastante.

1 x 0: Olise! Se com a bola rolando tudo parecia travado para a França, uma falta na entrada da área surgiu para abrir os caminhos. Em cobrança direta, um golaço da promessa francesa para diminuir a desvantagem no agregado, aos 7 minutos do segundo tempo.

O gol francês fez a Croácia tentar sair mais, mas o ímpeto não durou muito. A segunda etapa foi uma continuação da primeira, com as duas seleções com os mesmos papeis: ataque contra defesa.

Habituada a jogar atrás, a Croácia mostrou sua tradicional valentia sem bola, mas teve dificuldade de conseguir sair e criar qualquer perigo. Já a França, tentou das mais diversas formas rodar a bola em busca de espaços.

Até os 35 minutos do segundo tempo, o plano croata deu certo, mas a pressão francesa surtiu efeito.