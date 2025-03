Flamengo TV se espelha em CazéTV e Goat para decolar comercialmente

As novidades da Flamengo TV

Os principais nomes serão o narrador João Guilherme (ex-Fox) e a apresentadora Dani Boaventura (ex-ESPN). O ex-jogador de basquete Olivinha será comentaristas nas transmissões da modalidade.

Novos programas foram anunciados. Toda segunda será transmitido o "Nação News", um conteúdo de notícias apresentado por Dani Boaventura. O "Mengo Cast", às sextas, terá um formato de podcast com apresentação de João Guilherme e o humorista Reikrauss. "Por Dentro do Ninho" trará bastidores e curiosidades do CT Ninho do Urubu. O "Memengo" será de humor e apresentado por Reikrauss.

A Flamengo TV fará transmissão ao vivo e com imagens dos jogos do Campeonato Brasileiro para o exterior. A exibição será feita por outra plataforma, e não no Youtube. Serão transmitidos para todo o Brasil e mundo também jogos da base, futebol feminino e outras modalidades.

Além dos estúdios no Maracanã e Ninho, o Rubro-Negro também construirá um na Gávea. A gestão da TV, que era feita por uma empresa terceirizada, agora será feita pelo clube.

Além de mirar o top dez mundial, a Flamengo TV quer atingir dez milhões de inscritos. Atualmente há cerca de sete milhões, já sendo a maior do Brasil.