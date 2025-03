Espanha bate Holanda nos pênaltis em duelo com gol de Memphis no jogo 100

ESPANHA (5) 3 X 3 (4) HOLANDA

Local: Mestalla, em Valencia (Espanha)

Data e hora: 23 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília)

Competição: Liga das Nações da Uefa

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Willy Delajod (FRA)

Cartões amarelos: Le Normand, Unai Simón (ESP); Memphis Depay (HOL)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Oyarzabal, aos 7 minutos do primeiro tempo (ESP); Memphis Depay, aos 8 minutos do segundo tempo (HOL); Oyarzabal, aos 21 minutos do segundo tempo (ESP); Maatsen, aos 33 minutos do segundo tempo (HOL); Lamine Yamal, aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação (ESP); Simons, aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação (HOL)

Espanha: Unai Simón, Mingueza (Pedro Porro), Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi (Aleixi García), Fabián Ruiz (Merino) e Dani Olmo (Pedri); Lamine Yamal, Oyarzabal (Ferran Torres) e Nico Willians. Técnico: Luis de La Fuente.

Holanda: Verbruggen, Geertruida (Malen), Van Hecke, Van Dijk e Maatsen; Reijnders, Frenkie de Jong (Taylor) e Kluivert (Simons); Frimpong, Memphis Depay (Brobbey) e Gakpo (Lang). Técnico: Ronald Koeman.