Ceni manda indireta após nova taça: 'Nunca tive problema com quem trabalha'

Como ser humano, que é mais importante do que como atleta, esse grupo é muito legal de trabalhar. São pessoas do bem, que gostam de trabalhar. Alguns falam: 'Ah, você tem problema de vestiário'. Nunca tive problema de vestiário com quem gosta de trabalhar, e esse grupo gosta.

Rogério Ceni, técnico do Bahia

"Nunca tive problema com quem gosta de trabalhar" ‍♂️



Rogério Ceni. Continência. pic.twitter.com/c5xEsk1Nys — Tricomics (@tricomics) March 23, 2025

O treinador de 52 anos foi campeão pelo terceiro clube diferente. Ele já havia acumulado títulos com o Fortaleza e o Flamengo, mas estava sem conquistar um campeonato desde 2021, após sua passagem pelo Rubro-negro. Ele está está no comando do Bahia desde setembro 2023.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, no jogo contra o Vitória, pela final do Baiano Imagem: Walmir Cirne/Agif

Ceni chegou ao oitavo troféu em nove temporadas como "professor". O ex-goleiro mudou de profissão em 2017 e conquistou uma Série B (2008), Copa do Nordeste (2019), dois Cearenses (2019 e 2020), um Brasileiro (2020), um Carioca (2021), uma Supercopa do Brasil (2021) e agora um Baiano. Para manter a média de uma taça por ano de carreira como técnico, precisa faturar

Ele só não foi campeão no comando de Cruzeiro e São Paulo. Ceni assumiu a Raposa em 2019 e nem chegou a completar dez jogos. Já pelo São Paulo, em duas passagens, foi vice duas vezes, do Paulista e da Sul-Americana.