Ex-Palmeiras na MLS diz que evitou até falar com Messi por camisa do craque

Momento da carreira: "Não comecei bem aqui, até por adaptação e tudo mais. Mas no ano seguinte, me adaptei bem, tive as minutagens, eu consegui mostrar o meu trabalho. E esse ano comecei bem também. E acho que o que me impulsionou a poder mostrar o meu trabalho, a minha performance, foi poder ter tempo de jogo, então acho que pude mostrar meu trabalho e os gols estão saindo".

Adaptação na MLS: "No começo foi difícil a adaptação aqui para ser uma língua diferente, uma cultura nova. É claro que também sinto saudade da minha família, do futebol brasileiro, mas estou feliz aqui. Estou numa fase maravilhosa aqui na minha vida, está dando tudo certo e o Colorado [Rapids] me abriu as portas".

Futuro: "Estou feliz no Colorado, na MLS, é uma liga que vem crescendo bastante sabe. Mas é claro que se chegar alguma proposta que for boa para o clube e para mim a gente senta e conversa sabe. Não quero dizer que eu quero sair ou quero saber mas estou muito feliz aqui é uma liga que vem crescendo bastante. Então se for bom para o clube e bom para mim a gente senta e conversa e é basicamente isso".

Ainda acompanha o futebol brasileiro?: "Acompanho bastante. Estou sempre vendo o futebol brasileiro. Eu vi o São Paulo e Palmeiras que teve pela semifinal do Paulistão. Estou sempre acompanhando. Tenho amigos também em todos os times que jogam no Brasil".