São Paulo é menos prejudicado do que rivais na Data Fifa; Zubeldía agradece

Outros jogadores do São Paulo tinham chance de serem convocados. Alisson, Oscar e Lucas estavam na pré-lista de Dorival, mas não foram chamados. Além deles, Arboleda está fora da seleção equatoriana desde que foi flagrado em boate durante tempo livre na Data Fifa de março do ano passado.

Zubeldía promove "intensivão" tático no São Paulo Imagem: Erico Leonan/São Paulo

Com isso, Zubeldía vem aproveitando o time sem tantas perdas para um "intensivão" tático. Ele priorizou trabalhos táticos nas últimas três atividades antes do jogo-treino de hoje contra o São Bernardo, a portas fechadas no Morumbis.

O Tricolor também vem utilizando o período para tratar o trauma de Lucas no joelho e conta com Luiz Gustavo já recuperado. O camisa 7 ainda não foi a campo e segue o cronograma de olho na estreia do Brasileirão, no dia 29, enquanto o volante vem treinando normalmente com o grupo. Luiz Gustavo estava completando a transição física durante a semi do Paulistão e ainda não jogou no ano.

Lista de convocados dos quatro grandes paulistas

Palmeiras (6): Estêvão e Weverton (Brasil); Emiliano Martínez, Facundo Torres e Joaquín Piquerez (Uruguai); Richard Ríos (Colômbia).