Por que volta de meia é esperança no Palmeiras por virada em Dérbi decisivo

O retorno do meia Maurício ao time do Palmeiras pode ser um ingrediente importante para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Só a vitória interessa para o Alviverde.

Por que volta de Maurício é importante

O meia completou um mês fora dos gramados e ainda é o artilheiro do time no ano com 5 gols (ao lado de Estêvão). Maurício sentiu uma lesão no ombro no clássico contra o São Paulo, no dia 16 de fevereiro, e só disputou 8 partidas no ano (no Choque-Rei ele só ficou em campo por 4 minutos).

Com Maurício em campo, o Palmeiras fez seus melhores jogos na temporada. O meia se destacou na função de falso 9 nos jogos contra o Guarani (vitória por 4 a 1), contra o Corinthians (empate por 1 a 1) e Inter Limeira (vitória por 3 a 0) e marcou um gol em todos eles. Na avaliação da direção e da comissão técnica, o desempenho do Dérbi foi muito bom, e o resultado foi um detalhe.