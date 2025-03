Campeão da Copa do Brasil há 20 anos renasce na 4ª divisão: 'Ia acabar'

A gente começou a tratar o Paulista como uma empresa que não dava resultado. Sabíamos que o produto futebol, que é o principal, o que todo mundo quer, ia demorar um pouco a sair com excelência. Se não fossem resolvidas essas outras prioridades, o clube ia fechar, acabar. Raphael Donadell, atual presidente do Paulista, ao UOL

O sofrimento do clube nos últimos anos tem sido acompanhado pelos ídolos do passado. Boa parte do grupo campeão da Copa do Brasil de 2005 ainda acompanha os passos do Paulista.

Nós [ex-jogadores] falamos muito sobre. É triste ver o Paulista no estado que chegou, na A4 do Paulistão. É frustrante para eles [torcedores] verem, assim como nós ex-jogadores, que participamos do momento de glória do Paulista. Não há que acusar ou culpar ninguém, há que refletir o motivo disso acontecer e tentar encontrar o caminho das vitórias, da reorganização. O Paulista não merecia. Rafael Bracali, goleiro do título em 2005

Jogadores do Paulista comemoram o título da Copa do Brasil de 2005 Imagem: Ana Carolina Fernandes/Folha Imagem

O Paulista investiu em parcerias. Entre elas, acertou com o Palmeiras a liberação do estádio Dr. Jayme Cintra para a utilização do time feminino do Verdão. Em contrapartida, o Alviverde ajudou a reformar o gramado. A decisão gerou controvérsia com a torcida. Além disso, a diretoria optou por investir menos em jogadores e mais nas reformas dos vestiários e alojamentos, por exemplo.

O Paulista está próximo de oficializar a venda das ações à EXA Capital, companhia de investimentos. O processo começou em 2022, com a aprovação do Conselho de Administração. A empresa demonstrou interesse em agosto de 2023, teve a aprovação de sócios-contribuintes do clube em novembro de 2024 e já vem renegociando com os credores para, depois, assinar o contrato.