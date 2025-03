Palmeiras tropeça diante do Bragantino na estreia do Brasileirão feminino

O Palmeiras só empatou com o Bragantino por 0 a 0, na Arena Barueri, e estreou no Brasileirão Feminino 2025 sem empolgar.

As palestrinas dominaram as ações e encurralaram as adversárias, mas não conseguiram inaugurar o placar. O time mandante martelou no ataque, enquanto pouco sofreu na defesa diante de um oscilante Bragantino.

O Alviverde iniciou a nova campanha com um tropeço após ter sido semifinalista no ano passado. Na última edição, a equipe foi superada pelo campeão Corinthians —que derrotou o Bragantino nas quartas.