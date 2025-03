Jogador da várzea desafia estatísticas e assina com o Avaí aos 29 anos

Aos 29 anos, Gabriel Mendes desafia as estatísticas e as expectativas ao assinar com o Avaí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O meia, que nunca passou pelas categorias de base de um clube, transformou o suor dos campos de terra da várzea paulistana em passaporte para o futebol profissional. Agora, ele carrega consigo não apenas a bola, mas também uma história de resiliência e fé.

O amor pelo futebol desde a infância

Natural de São Paulo, Mendes sempre teve o futebol como guia. "Desde meus 7 anos que me entendo por gente, sempre gostei de jogar futebol", recorda.