Jogador da Chapecoense agride torcedores do Avaí com voadora após final

A final do Catarinense ficou marcada por polêmica em marcação de pênalti e expulsões. O árbitro Gustavo Ervino Bauermann marcou penalidade a favor do Avaí após revisão no VAR. A decisão gerou uma revolta no time da Chapecoense, e Giovanni Augusto e o próprio Jiménez levaram cartão vermelho. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter a confusão.

O Avaí converteu a cobrança, empatou por 1 a 1 e se sagrou campeão. O jogo de ida havia terminado 2 a 2, mas o Avaí levava vantagem por ter melhor campanha e levantou seu 19º troféu do Estadual.

O presidente da Chapecoense disparou que o time foi roubado e subiu o tom. Alex Passos recusou as medalhas de vice-campeão e ameaçou mudar para a Federação Gaúcha de Futebol.