Diego Ribas se despede do Werder Bremen e vê alemães batizados com seu nome

Amanhã virão muito mais surpresas. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas de fato, o que eles têm feito tem sido algo que tem me deixado extremamente grato. Meus filhos estão aqui, o mais velho vai jogar comigo no estádio que fui tão feliz. Vou rever todos os meus amigos e agora, com mais maturidade, vou também poder explicar aos alemães, especialmente os torcedores do Werder, o que esse clube representou na minha vida profissional e pessoal também. O tanto que aprendi e me tornei uma pessoa melhor. É muito bom, vou aproveitar cada minuto

Diego Ribas

Werder proíbe Özil por questões políticas

Diego Ribas e Özil foram campeões da Copa da Alemanha, em 2009, pelo Werder Bremen Imagem: Divulgação / Bundesliga

O turco-alemão Özil será ausência no amistoso de despedida de Diego Ribas. Os dois atuaram juntos no Werder Bremen entre 2008 e 2009, onde foram campeões da Copa da Alemanha.

A ausência do ex-jogador da seleção alemã foi uma determinação do clube por questões políticas. A justificativa é "por não se adequar aos valores do Werder Bremen". O meia tem uma relação com o grupo chamado "Lobos Cinzentos", movimento de extrema-direita da Turquia.