Como sobrevive o clube que projetou Endrick ao Palmeiras

O negócio funciona com um contrato de dez anos de duração. Se um jogador que saiu do projeto for negociado, ele tem direito a 85% do rendimento. Os outros 15% ficam com os donos originais do Maringá.

Para Écio, a parceria tira o Brasília da "clandestinidade", porque ele já registra os jogadores no BID da CBF.

"Está tendo campeonato sub-11, sub-13, e estão todos no BID. O Maringá é federado. Mas é muito caro para registrar um clube novo, mais de R$ 300 mil", alegou ele, em conversa com o UOL.

Treino do time do Brasília Academia, por onde Endrick passou Imagem: Igor Siqueira/UOL

Almejando crescimento futuro, ele lida com os desafios do presente de um clube de pequena expressão. Écio calcula que a despesa mensal dele com o projeto fique em cerca de R$ 15 mil.

"Eu tenho estagiário, uma secretária, três professores e pago dois aluguéis. Os campeonatos da federação são caros. Eu uso dois campos, com aluguel de R$ 4,5 mil cada um", detalhou.